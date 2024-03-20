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Van'da seçim konvoyuna çığ düştü: Araçlarımızı bıraktık, yürüyerek çıktık

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışmasından dönerken yolda konvoylarının önüne çığ düştü.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması için Narlı Mahallesi'ne gitti. Daha sonra konvoy halinde dönüşe geçildi, araçlar yolda ilerlerken ilçeye 10 kilometre kala önlerine çığ düştü. 

Van'da seçim konvoyuna çığ düştü: Araçlarımızı bıraktık, yürüyerek çıktık - 1. Resim

ARABALARI BIRAKIP GİTTİLER

Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.

Van'da seçim konvoyuna çığ düştü: Araçlarımızı bıraktık, yürüyerek çıktık - 2. Resim

BAŞKAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şeylan, "Mahalle ziyaretlerimizden dönerken Çatak-Pervari karayolunda çığ düştü. Çığ tehlikesi devam ettiği için çalışma yapılmadı. Araçlarımızı bırakarak çığın üzerinden yürüyerek geçiş yapmak zorunda kaldık" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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