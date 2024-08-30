Vatan Caddesi trafiğe kapandı!

İstanbul Valiliği günler öncesinden duyurmuştu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi. Etkinliklerin sona ermesiyle beraber caddenin gün içinde tekrardan trafiğe açılacağı öğrenildi.

Program bitimine kadar trafiğe kapanacak yollar şöyle;

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım."

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Sürücüler bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.