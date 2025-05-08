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Vatandaşa neler yedireceklerdi neler! Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarihli etiket yapıştırmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vatandaşa neler yedireceklerdi neler! Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarihli etiket yapıştırmışlar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir toptan gıda deposunda tarihi geçmiş ürünlere sahte etiket yapıştırıldığı tespit edildi. Depo mühürlenirken ürünler de imha edildi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Emişbeleni Mahallesi'nde bulunan bir toptan gıda deposuna denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki etiketlerin dijital baskı makinasıyla değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

HEPSİ TUTANAK ALTINA ALINDI

İşletme mühürlenirken, ürünler de imha edildi. Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yaklaşık bir haftalık teknik takip ve saha çalışması yapıldı. Elde edilen veriler sonucunda, ürünlerin son kullanma tarihlerinin silinip yeniden basıldığı belgelenerek tutanak altına alındı ve adli süreç derhal başlatıldı.

Vatandaşa neler yedireceklerdi neler! Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarihli etiket yapıştırmışlar - 1. Resim

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda, insan sağlığını doğrudan tehdit eden çok ciddi bir usulsüzlüğü ortaya çıkardık. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin, dijital baskı makinesiyle yeni gibi gösterilerek halka sunulması kabul edilemez bir durumdur. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve jandarmamızla birlikte yürüttüğümüz bu operasyon, halk sağlığını koruma konusundaki kararlılığımızın en somut örneğidir" dedi.

Vatandaşa neler yedireceklerdi neler! Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarihli etiket yapıştırmışlar - 2. Resim

"AHLAKİ BİR ÇÖKÜŞ"

Açıklamasının devamında, toplumda son yıllarda artan etik erozyona da dikkat çeken Başkan Özçelik, "Ne zaman bu kadar vicdansız, bu kadar sorumsuz hale geldik? Gıda üzerinden halkın sağlığını hiçe saymak, yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür. Özellikle son yıllarda toplumun belli kesimlerinde ahlak duygusu adeta aşınmıştır. Bu düzenin bıraktığı boşlukta, kimileri insan hayatını maliyet kalemi gibi görebiliyor. Biz Alanya Belediyesi olarak bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu şehri namusuyla, emeğiyle ayakta tutan esnaflarımızın yüzünü yere eğdirmeyeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşa neler yedireceklerdi neler! Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarihli etiket yapıştırmışlar - 3. Resim

Halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerin artarak süreceğini belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hiçbir kimse insan sağlığı üzerinden kazanç elde edemez. Bu tür girişimlere karşı sıfır tolerans politikamız devam edecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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