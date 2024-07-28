Vicdansız baba gözaltında! Oğluna verdiği ceza sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Adana'da kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturan baba gözaltına alındı.

Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H., 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.'yi kavga ettiği için cezalandırmak istedi. Kızgın baba aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da motosikletine bağladı. Daha sonra evladını metrelerce peşinden koşturdu.

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KALDIĞI ÇADIRDA GÖZALTINA ALINDI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Mahcub H. ve ailesinin çadırda kaldığı tespit edildi. Adrese giden ekipler Mahcub H.'yi gözaltına aldı.

Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.