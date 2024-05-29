Annesini katleden cani Rabia Çataklı, Dilan Polat’ın başına bela oldu! Korkudan uyuyamıyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın, Zonguldak’ta annesi ve anneannesini baltayla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayıran Rabia Çataklı ile aynı serviste kaldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Polat’ın korkudan uyuyamadığı aktarıldı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçtan tutuklanan ve yaklaşık 7 aydır cezaevinde kalan Dilan Polat, hapishanede sinir krizi geçirerek intihar girişiminde bulunmuştu. Vücudunda kesikler olduğu iddia edilen Polat’ın avukatı tahliyesini talep etmişti. Ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Fenomen ismin Adli Tıp Kurumu’nun verdiği rapor ile psikiyatri servisi olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılmasına karar verilmişti.

3 ay sürecek tedavisinin ardından cezaevine geri döneceği öğrenilen Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Youtube kanalında bir video yayınlayan Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat’ın hastanede neler yaşadığını anlattı. Erdinç, fenomenin 10 gün boyunca hastanenin adli psikiyatr servisinde Rabia Çataklı adli caniyle aynı serviste kaldığını belirtti.

KORKUDAN GÖZÜNE UYKU GİRMEDİ

Geçtiğimiz sene yankılanan cinayette Çataklı, annesini baltayla 110 parçaya, anneannesini ise 6 parçaya ayırmış ve kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı atmıştı. Erdinç, koğuş arkadaşının tavırlarından rahatsız olan Polat’ın pijamasını Çataklı’ya hediye ettiğini aktardı.

RABİA ÇATAKLI İLE YAN YANA GELMEK İSTEMİYOR

Ayrıca Polat'ın, Çataklı korkusundan dolayı süreyi doldurmadan dilekçe verdiği ve “Kardeşim Sıla ile kalmak istiyorum” dediği öğrenildi ve Polat yeniden cezaevine sevk edildi. Yeniden hastaneye dönmesi öngörülen Polat, sağlık durumunun ilaçlardan dolayı iyi olduğunu öne sürerek Rabia Çataklı ile aynı koğuşta kalmak istemediğini söyledi. Verilen kararın ise önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı.

Rabia Çataklı ve annesi Şeyda Çataklı

RABİA ÇATAKLI OLAYI NEDİR?

Zonguldak’ta yaşayan 32 yaşındaki Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya’yı baltayla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayırmıştı. Çataklı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı atmıştı. Durumdan tedirgin olan komşular ise olayı jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler kapıyı kırarak açtı ve evin kan gölüne döndüğüne şahit oldu. Olayda Rabia Çataklı gözaltına alınırken, cesetler morga kaldırıldı. Rabia Çataklı daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.