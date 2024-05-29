Survivor’da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim şaşırttı

Survivor’ın dün akşamki yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki Ogeday Girişken, Seda Ocak, Özgür Tetik ve Batuhan Karacakaya düelloda kıyasıya rekabet etti. Gecenin sonunda adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor All Star’da elenen yarışmacı…

Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor… Rekabetin git gide arttığı yarışmada heyecan iyice doruklara ulaştı. Düelloya Batuhan, Seda, Özgür ve Ogeday çıktı, gecenin sonunda bir kişi hayallerine veda etti.

SURVİVOR’DAN ÖZGÜR ELENDİ

Nefes kesen karşılaşmalarda önce Batuhan ve Seda yarıştı. Batuhan 5-1 kazanarak düellodan adını sildirdi. Daha sonra ise Özgür ve Ogeday karşı karşıya geldi. Ogeday 5-3 yenerek potadan adını sildirdi. Daha sonra ise Seda ve Özgür final etabındaki düelloda ter döktü. 8. defa düelloya çıkan Özgür, Seda’ya 5-2 yenildi, böylece Survivor’da elenen isim Özgür oldu.

“VÜCUDUM BIRAKTI”

Survivor All Star macerası biten Özgür, veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

"8. düellonun bir sırrı var herhalde, Sercan da 8. düelloda gitmişti. Batuhan dikkatli olalım. Hem üzüntülüyüm hem de mutlu ve gururluyum. İki Survivor üst üste geldim. Benim mentalim hiçbir zaman pes etmedi ama vücudum bıraktı. Seda’yı çok tebrik ediyorum, çok güçlü bir kadın yarışmacı. Sonuna kadar dayandı. Ama benim algım dağıldı ve artık vücudumu kontrol edemedim. Ben 2023 Survivor finalinden sonra yarışmadan sakat ayrıldım. Tedaviler sonrasında menisküs ve kasık ameliyatı derken 3-4 ayım bildiğiniz yatalak gibi geçti. Bu Survivor'a 1 ay kala koltuk değneklerini yeni bıraktım, hiç antrenman yapamadım, sadece yürüyüş yaparak geldim. Ben buraya kadar geleceğimi zannetmiyordum. O yüzden gururluyum. Arkadaşlarımı tanıdığım için çok mutluyum, bir kişi kazanacak belki ama hepsi hak ediyor bence. Tırtıl’ın son gününe Allah kelebek demiş, her yolculuğun bir sonu var, benim sonum da bugünmüş” dedi.