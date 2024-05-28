Survivor All Star sosyal medyanın gündeminde! Önce yayınlandı, sonra silindi

Survivor All Star'ın son fragmanı önce yayınlandı, sonra silindi. Survivor All Star'daki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da finale geri sayım başladı. Her bölümü meraklanan Survivor'ın bu kez de fragmanı olay oldu.

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı önce paylaşıldı sonra yapım ekibi tarafından silindi. Fragmandaki o anlar da Atakan'ın 'Oğlun prodüksiyon ekibine sesli bir mesaj gönderiyor diyor ki...' dediği anlar dikkat çekti.

Fragmandaki bu anların silinmesi sosyal medyada ödülü kazanan takımın ifşa olduğu şeklinde yorumlandı. Ödülü kırmızı takımın kazandığı ve Atakan'ın oğlu Aslan'dan gelen mesaj hakkındaki bilgiye bu şekilde ulaştığı iddia edildi.

YENİ FRAGMAN YAYINLANDI

Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise sadece Murat Ceylan'ın 'arkadaşlar kazanan takım iletişim ödülünün sahibi olacak' dediği anlar yayınlandı. Atakan'ın konuşması kaldırıldı ve direkt olarak yarışma anları gösterildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmadaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Kazanan takım ifşa olmuş', 'Kırmızı takım kazanıyor' gibi yorumlar yapıldı.