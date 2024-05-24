Virajı alamayan tır, araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı

Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı

Bursa'da virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, karşıdan gelen araca çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde sabah saatlerinde 06 CUF 534 plakalı tır sürücü, Orhangazi istikametinden İznik istikametine giderken virajda kaydı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan dorse, karşı istikametten gelen 16 LMM 49 plakalı Fiat Fiorino marka kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiden biri çocuk 2'si hayatlarını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kaza sonrası olay yerine savaş alanına dönerken, vatandaşlar da ilk yardıma koştu. Çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiği kazada, yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan tır sürücüsü ise sinir krizi geçirdi. Tırın yanında telefonla biriyle konuşan sürücü, gözyaşları döktü.

Olay yerine gelen İznik Kaymakamı Recai Karal’da vatandaşların tepkilerini dinledi. Sürekli burada böyle kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri biran önce buna çare bulunmasını istedi.