Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yaptığı hatanın bedeli ağır oldu! Motosiklet sürücüsü 48 bin lira ceza ödeyecek

Yaptığı hatanın bedeli ağır oldu! Motosiklet sürücüsü 48 bin lira ceza ödeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaptığı hatanın bedeli ağır oldu! Motosiklet sürücüsü 48 bin lira ceza ödeyecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet sürücüsü polislerin dur ihtarına uymadı, süratli seyir eden ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü yakalamak için ekipler harekete geçti. Sürücüye 48 bin 913 lira ceza uygulandı.

Ramazan Bayramının ilk günü Karadeniz Ereğli'de öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir motosiklet sürücüsünün Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda trafiği tehlikeye düşürmesi ve süratli seyir etmesi polis ekiplerini alarma geçirdi. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergahlarda pek çok ekibini görevlendirdi. Dur uyarılarına aldırış etmeyen ve süratli bir şekilde Kışla Sanayi Sitesi'ne giriş yapan motosiklet sürücüsünün kullandığı motosikletin plakası tespit edildi.

Bölgede ekipler motosikletli sürücüyü yakalamak için aramalara başladı. Söz konusu motosiklet ile ilgili daha önce de ekiplerin işlem yaptığı öğrenildi. Osmantepe mevkisinde ekipler motosikleti park halinde bulundu. 18 Yaşından küçük olduğu tahmin edilen genç ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Motosikletin trafiğe çıkma yasağı bulunduğu belirlendi. Sürücüye 48 bin 913 lira cezai işlem uygulandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Facebook Messenger, WhatsApp'ın özellikleriyle donatılıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otel servisi, otomobille çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklendi: 29 yaralı - GündemOtel servisi, otomobille çarpıştı: 29 yaralıBayram günü dehşeti yaşadılar: 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü - Gündem7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştüİsrail iddiasıyla ilgili İmamoğlu'nu sorumlu tutmuştu! İBB'den Bayraktar'a cevap gecikmedi - GündemİBB'den Bayraktar'a cevap geldiSakarya'daki aile katliamının arkasından 'araba' çıktı - GündemSakarya'da aile katliamı!Yerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri kim? ORC'den dikkat çeken araştırma - GündemYerel seçim sürecinin en başarılı milletvekilleri kim?Beylikdüzü'ndeki pitbull dehşeti kamerada - GündemBeylikdüzü'ndeki pitbull dehşeti kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...