Yargıtay'a atanan 4 ismin görev yerleri belli oldu

19 Ocak 2024 11:02 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:07

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay'a yeni 4 üye seçilmesi sonrası HSK'da oluşan boş koltuklara atanan yeni başsavcıların görev yerleri belli oldu.

Dairelerin iş, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak eski Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 1. Hukuk Dairesine, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça 7. Ceza Dairesine, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 5. Ceza Dairesine görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Hakimler Savcılar Genel Kurulunca, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçilmişti. Yargıtay'a yeni 4 üye seçilmesi sonrası HSK'da boş koltuklar oluşmuştu.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu HSK'ya seçilecek bir üye için 3 adayı tespit etmişti.

Seçime geçilmeden önce söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve TİP'in tutuklu milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını eleştirmişti.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar da "Türkiye'de yargı bağımsızlığının kalmadığı gerekçesiyle" HSK üyesi için yapılacak seçime katılmayacaklarını belirtmişti.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıda, HSK üyeliği için yapılan seçimde Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay aday olarak belirlenmişti.

HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atanmıştı.