Yargıtay'dan emsal karar! Annesinin hakaretine sessiz kaldı, tazminat ödeyecek

Yargıtay, milyonlarca evli çift yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Annesinin karısına hakaret etmesine sessiz kalan koca kusurlu bulundu. Erkeğin, boşandığı eşine tazminat ödemesine karar verildi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, milyonlarca evli çifti ilgilendiren bir karara imza attı, erkeğin boşandığı eşine tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul'da eşinin panik atak hastası olduğunu kendisinden gizlediğini, ailesiyle birlikte yaşamak istemediğini ve eşinin evi sık sık terk ettiğini ileri süren erkek, boşanma davası açtı. Eşinin iddialarını reddeden kadın ise karşı boşanma davası açarak asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti.

100 BİN LİRA TAZMİNAT VE NAFAKA İSTEDİ

Kocasının ve kayınvalidesinin kendisine psikolojik baskı uyguladığını, hakaret ettiğini dilekçesinde belirten kadın, "Eşim kendi ailesinin bana karşı hakaretlerine sessiz kalmaktadır. Düğünden sonra takılan tüm bilezik ve altınlarımı geri vermediler. Bu nedenle boşanmamıza karar verilmesini istiyorum. 100 bin lira tazminat ile nafaka talebim vardır" dedi.

EŞİNE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kocayı kusurlu sayarak boşanma davasını reddeden Aile Mahkemesi, kadının davasını kabul etti. Mahkeme, tarafların ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle’ boşanmasına karar vererek, davalı kocayı tazminat ödemeye hükmetti.

Gerekçeli kararda evlilik süresince kayınvalidenin gelinine sürekli hakaret ettiğini ve erkeğin de bu duruma sessiz kaldığı belirtilirken, kadının ayrı evde kalmasını beyan etmesine karşın erkeğin kış aylarında kendi ailesiyle birlikte oturma konusunda ısrarcı olduğu için 'tam kusurlu' olduğunu belirtti.

YARGITAY KARARI ONADI

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden koca, dava dosyasını Yargıtay'a taşıdı. Evliliğinin sadece 6 ay sürdüğünü temyiz dilekçesinde anlatan davalı koca, kararın kaldırılmasını istedi.

Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın, kayınvalidenin kadına sürekli hakaret etmesine izin vermesinde ve eşini annesiyle birlikte sürekli aynı evde yaşamaya mecbur bırakmasında 'tam kusurlu' olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını onadı.