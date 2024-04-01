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Yaya geçidinde feci ölüm: Çocukları yaralanan anne kurtarılamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaya geçidinde feci ölüm: Çocukları yaralanan anne kurtarılamadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 çocuğuna otomobil çarptı. Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti, sürücü ise gözaltına alındı.

Feci kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ö. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek üzere olan anne Tuba Çival ve 2 çocuğu R.Ç. (14) ile M.Ç.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tuba Çival’a ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralanan R.Ç. ile M.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü Recep Ö. ifadesi alınmak üzere olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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