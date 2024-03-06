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Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacak yeni müfredatın detaylarıyla ilgili konuştu. Bakan Tekin, "Bu yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıfla başlayacağız. Kademeli olarak uygulamaya geçireceğiz" dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Bakan Tekin, yeni müfredat çalışmalarının yüzde 80’ninin bittiğini belirterek “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının çalışması sürüyor. Müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. Bir dersin kitabı 800 sayfa. Bu yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıfla başlayacağız. Kademeli olarak uygulamaya geçireceğiz” dedi.

"BİZİM MUHATTABIMIZ ÖĞRENCİLERİN DÜZEYİ, SEYRELTMELER OLACAK"

Sosyal medyada yer alan “matematik müfredatından bazı konuların çıktığı” iddialarına dair de Tekin, şunları kaydetti: Bunların hepsini alanında uzman, yaklaşık iki bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı akademisyen, gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında olmayacaklarla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. 

Yeni müfredat seneye 1, 5 ve 9. sınıflarla başlıyor - 1. Resim

Bakan Tekin, Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ali Akkanat Anadolu Lisesi ile Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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