Yeniden Refah Partili üyenin "yangın" paylaşımı olay oldu! Apar topar gözaltına alındı

Geyve Belediyesi Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül, Sakarya'da 5 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin "Geyve'nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar" paylaşımı yaptı. Tepkilerin ardından paylaşımını silip yeni bir mesaj yayınlayan şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını 5’inci gününde de devam ediyor.

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"YAKTIĞINIZ YANGINLARDA YANASINIZ"

Yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geyve Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Halil Gül, "Geyve'nin her bölgesinde yangın çıkıyor ve artık hükümet tarafından bilinçli bir şekilde yakıldığı aşikar. İklim kanununu meclisten geçirdiler, gizli maddelerini hayata geçiriyorlar. Halkımız cahil değil artık göz var nizam var. Yazık günah, yaktığınız yangınlarda yanasınız" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINDA

Paylaşımın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gül hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Meclis Üyesi Gül'ün, ilk paylaşımını silerek yerine yeni bir paylaşım yaptığı görüldü.

SİLİP YENİ BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Diğer paylaşımında Gül'ün, "Geyve’nin Doğançay, Kozan, Bayat köylerinin yanı sıra Ferizli’de ve Osmaneli’de ormanlar yanıyor. Bu yangınlar bilinçli değilse ben bir şey bilmiyorum. Aynı anda nasıl olabilir. İklim kanunu hayata geçiriliyor. Yakanların Allah belasını versin" yazdığı görüldü.