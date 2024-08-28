Yeşil sahada kirli taktik! Amedspor üzerinden tahrik peşindeler

Diyarbakır’ın 1. Lig’e yükselen temsilcisi Amedspor’un Başkanı Aziz Elaldı’dan gelen “kardeşlik” çağrısının ardından Vali ve TFF Başkanı’nın tribünden verdiği “birlik” mesajları Kandil’i çıldırttı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 28 Ekim 2014’te aldığı bir karar ile adını “Amedspor” olarak değiştirdi. Bir süre sessiz kalan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübün yeni adını 15 Ağustos 2015’te onayladı. Terör örgütünün ve siyasi uzantısının her fırsatta istismar ettiği Amedspor, bu sezon TFF 1. Lig’e çıktı. Amedspor’un bu başarısı ülkeyi karıştırmak için pusuda bekleyen Kandil ile kaos için fırsat arayan ırkçıları harekete geçirdi.

TALİMAT KANDİL’DEN

Kulübün isim değişikliği talimatını veren Kandil’deki terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık’ın, Amedspor ile özel olarak ilgilendiği, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmıştı. Soylu, “Cemil Bayık, oradan buradan bulun, her ay Amedspor’a 400-500 bin lira para sağlayın, talimatı vermiş” demişti.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Amedspor’un yönetimi için Kandil tarafından gölge yönetim oluşturuldu. Aynı kaynaklar, “KCK benzeri bir yapı niteliği taşıyan ‘Devrimci Kültür ve Spor Komisyonu’nun başında Türkiye’den kaçan yasaklı eski HDP-DEM’li yöneticiler var. Bölge belediyeleri de bu projenin önemli unsurları arasında. Kandil’deki terör elebaşıları her fırsatta mevcut yönetime ‘takım bizim’ mesajı yolluyor. Diyarbakır merkezli kurulan istişare kurulunun yapısı ve alınan kararlarda da Kandil-PKK etkisi belirgin. Taraftar grupları ve Spor Taban Birlikleri’ de büyük oranda PKK-DEM etkisinde yapılar olma niteliği taşıyor” bilgisini paylaştı.

SPOR DEĞİL SAVAŞ

AK Parti eski Diyarbakır İl Başkanı-Hukukçu Şerif Aydın, “Amed-spor üzerinden kirli bir senaryo tertipleniyor” dedi. Aydın’a göre, “iç saha maçlarında Türkiye’nin diğer illerini ve takımlarını tahrik ederek dışarıda Amedspor’un dışlanması ve saldırılmasını sağlamak” temel hedefleri. Aydın, “Bu olayı sporun dışında bir savaş aracı olarak görüyorlar. Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve benzeri illerde her maçta olay çıksın ve takım dışlansın isteniyor” uyarısında bulundu.

SPOR İKİNCİ PLANDA

Aydın şöyle devam etti: “Diğer taraftan da, ‘Bakın Türkler bizi istemiyor’ diyerek Batı’da bölücü propagandaya bu durumu alet etmeyi hedefliyorlar. Bunun için takımı ve tribünü terörize ederek sürekli ceza almasını sağlayacaklar. Tıpkı HDP örneğinde olduğu gibi sonrasında da mağduriyet edebiyatı ile bölgeyi daha fazla terörize etmeyi planlıyorlar. Spor, şampiyonluk ve benzeri hiçbir şey umurlarında değil. Kısaca Amedspor Kürt-Türk düşmanlığı ve de devlet karşıtlığının merkezi hâline getirilmek, bir anlamda HDP’nin yedeği kılınmak isteniyor.”

IRKÇILAR PUSUDA BEKLİYOR

Amedspor tribünlerine sızan Kandil bağlantılı “birkaç terörist” sadece kendi taraflarını tahrik etmekle kalmıyor; aynı zamanda deplasmanlarda ev sahibi takımın taraftarlarını da kışkırtmak için “sinir uçları”nı harekete geçirecek eylem ve tezahüratlarda bulunuyor. Şerif Aydın, “Buna karşılık, ülkeyi karıştırmak için Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki ırkçı yapılar bu projenin parçası durumunda. Devlet karşıtlığını yükseltme, AK Parti hükûmetini yıpratma ve ülkeyi karıştırma konusunda PKK ve karşıtı ırkçı yapılar birlikte hareket ediyor” diyor.

ELALDI, KANDİL’İ KIZDIRDI

Bu arada, Kandil ve ırkçı kesimin bu kadar çabasına rağmen Amedspor’un yeni Başkanı Aziz Elaldı’nın birlik ve beraberlik mesajları, tribünlerde bölücü faaliyetlerin azalması “iç savaş” isteyen çevreleri bir hayli rahatsız etmiş durumda....

Elaldı’nın son olarak İstanbulspor maçında Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ağırlaması, barış ve kardeşlik mesajları Kandil’deki teröristleri kızdırdı.

TERÖRİST FUTBOLCU: NAKİ

Kandil bu safhada Başkan Elaldı’yı yıpratmak için, Avrupa’ya kaçan eski futbolcu PKK’lı terörist Deniz Naki’yi devreye soktu. Son günlerde sosyal medya üzerinden Başkan Elaldı aleyhinde bir kampanya başlattı. Başkan Elaldı’ya açıkça savaş açan Kandil, diğer yandan bölgedeki DEM’li belediyeleri de plana dahil etti. Hedefin, “Amedspor’u kapattırmak, Irak’ta kazandıkları bölgelerde sözde Kürdistan ligi kurmak, Amedspor’u da sözde ‘millî takım’ ilan etmek” olduğu belirlendi.

“ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Bütün bu süreci yakından izleyen isimlerden Kürt akademisyen Vahap Coşkun, Amedspor’un spor, barış, kardeşlik misyonuna hizmet eden bir kuruluş olarak kalması gerektiğini söyledi. “Amedspor olayının spor faaliyeti dışına taşması ülkenin birliğine ve kardeşliğine ciddi zararlar verebilir” diyen Coşkun, şöyle devam etti: “Hükûmete, federasyona ve Amedspor ve diğer kulüp yöneticilerine bu noktada büyük işler düşüyor. Hiçbir biçimde maçlar kriminal bir vakaya dönüşmemeli. Amedspor’u da normalleştirmek ve diğer kulüplerle aynı statüye taşımak hepimize kazandırır. Olaylı her maç istikrarı bozucu bir işlev görür ve her taraftaki aşırıcılık yanlılarına yarar. Devletin bütün birimleri, bilhassa emniyet güçleri ve İçişleri Bakanı bu noktada çok hassasiyetle ve dikkatle hareket etmek mecburiyetindeler.”