Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, sosyal medyanın yanlış kullanımının gençleri bağımlılığa sürüklediğini ve aile bağlarını zayıflattığını açıkladı. Rapora göre Türkiye, siber zorbalıkta OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alırken, zararlı içeriklere maruz kalmanın bağımlılık riskini 30 kat artırdığı belirtildi.

ÖNDER ÇELİK / İSTANBUL - Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç "Türkiye Sosyal Medya Araştırma Raporu"nun çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Dinç, sosyal medyanın yanlış kullanımının gençlerin yeteneklerini ve enerjilerini sömürdüğünü, aile bağlarını ise zayıflattığını vurguladı.

Rapora göre Türkiye, ayda en az bir kez siber zorbalığa maruz kalan öğrenci sayısında OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Gençlerin yüzde 12’sinin kumar, bahis ve tütün reklamlarını pasif olarak izlemeye devam ettiğini belirten Dinç, bu içeriklere maruz kalmanın bağımlılık riskini 30 kat artırdığını söyledi.

Algoritma tuzaklarının gençleri intihara kadar sürükleyebilecek tehlikeler barındırdığına dikkat çeken Mehmet Dinç, sosyal medya bağımlılığının sadece gençleri değil, yalnız yaşayan yaşlıları da dolandırıcılık ve korku kültürü üzerinden tehdit ettiğini söyledi. Yeşilay, bu sene 20 milyon öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi vererek dünyadaki en büyük önleme programlarından birini hayata geçirdi.

