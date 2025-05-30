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Yılan hikayesine dönmüştü! Karar Resmi Gazete'de, iki kentin sınırları değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yılan hikayesine dönmüştü! Karar Resmi Gazete&#039;de, iki kentin sınırları değişti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Yıllar süren davanın sonucu, Danıştay kararının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 9914 sayılı karar, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Gümüşhane ilinin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş Köyü’nün, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmasına karar verildi.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca alınan bu kararla, Üçtaş Köyü'nün idari olarak Doğankent’e dahil edilmesi resmiyet kazandı. Değişikliğin gerekçesi olarak ise köyün coğrafi, sosyal ve ekonomik açıdan Giresun’a daha yakın olması gösterildi.

Yılan hikayesine dönmüştü! Karar Resmi Gazete'de, iki kentin sınırları değişti - 1. Resim

GEREKLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMIŞTI

Sürecin başlangıcında, köylerini idari bağlılık konusunda referanduma götüren Günyüzü köyünün muhtarı Mustafa Temel şu bilgileri verdi: "Günyüzü Köyü İhtiyar Heyeti’nin 2018’de başlattığı süreçte yapılan referandumda, seçmenlerden 272 kişi 'evet', 196 kişi ise 'hayır' oyu verdi. Aynı şekilde Üçtaş Köyü’nde ise 677 seçmenden 474’ü 'evet', 33’ü ise 'hayır' oyu kullandı. Ancak Gümüşhane Valiliği ve İl Genel Meclisi, gerekli çoğunluğun sağlanamadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Giresun tarafı ise olumlu görüş bildirerek sürecin ilerletilmesini destekledi"

Yılan hikayesine dönmüştü! Karar Resmi Gazete'de, iki kentin sınırları değişti - 2. Resim

KÖY ARTIK GİRESUN'A BAĞLI

İçişleri Bakanlığı da halk oylamasında gerekli çoğunluğun sağlanmadığı gerekçesiyle talebi uygun bulmadı. Bunun üzerine Günyüzü Köyü tüzel kişiliği tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesi iptal kararı verdi. İtiraz üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Kurul, yerinden yönetim ilkesine vurgu yaparak halkın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Danıştay kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Üçtaş Köyü’nün Giresun’a bağlanması kesinleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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