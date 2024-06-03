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Yılan öyle bir yerden çıktı ki evde kaçacak delik aradılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yılan öyle bir yerden çıktı ki evde kaçacak delik aradılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden oldu.

Yıldızhan Mahallesi Ramazan Sokak'ta ikamet eden Yunus Sak'ın evinde korku dolu anlar yaşandı.

1.5 METRE BOYUNDA

Sıcak havaların etkisiyle doğal yaşam alanlarında su içmek için yerleşim yerine geldiği tahmin edilen yılan, ev sakinlerinin dikkatinde kaçmadı. Eve giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı gören ev sahipleri Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay mahalline gelerek yılanı yakalayarak ormanlık alanda doğal yaşam alanına bıraktılar.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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