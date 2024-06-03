Yılan öyle bir yerden çıktı ki evde kaçacak delik aradılar
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden oldu.
Yıldızhan Mahallesi Ramazan Sokak'ta ikamet eden Yunus Sak'ın evinde korku dolu anlar yaşandı.
1.5 METRE BOYUNDA
Sıcak havaların etkisiyle doğal yaşam alanlarında su içmek için yerleşim yerine geldiği tahmin edilen yılan, ev sakinlerinin dikkatinde kaçmadı. Eve giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı gören ev sahipleri Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay mahalline gelerek yılanı yakalayarak ormanlık alanda doğal yaşam alanına bıraktılar.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı