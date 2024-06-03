Yılan öyle bir yerden çıktı ki evde kaçacak delik aradılar

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Haziran 2024 18:33 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 18:37 - Güncelleme:

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Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden oldu.