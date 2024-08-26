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"Yok artık" dedirten olay! 19 yılla aranan şüpheli bakın nerede yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&quot;Yok artık&quot; dedirten olay! 19 yılla aranan şüpheli bakın nerede yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kıraathanede okey oynarken yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

POLİS GÖRÜNCE PANİKLEDİ

Son olarak yapılan çalışmalarda, kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANIYORMUŞ

Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi. Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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