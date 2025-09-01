Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Yabancı öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Yabancı öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Yabancı öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolar
Özvar, Türkiye’nin dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğinden en fazla istifade eden 10 ülke içerisinde yedinci sırada olduğunu bildirdi.

Türkiye’deki üniversitelerde, ağırlıklı komşu ülkeler ve Türk devletleri olmak üzere 198 ülkeden yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu aktaran Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uluslararası öğrenciler üzerinden “yabancı düşmanlığı” yapılmasının Türkiye’ye fayda sağlamayacağını söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Yabancı öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolar

Özvar, öğrencilerle ilgili son dönemde gündeme gelen bazı iddialara ilişkin “Türkiye’de üniversite okumaya gelen uluslararası öğrenciler YKS kontenjanlarına yerleştirilmemektedir. Uluslararası öğrenciler için ayrı bir kota ve kontenjan vardır ve orada uluslararası öğrenciler kendi aralarında yarışırlar, o kontenjanlar yoluyla yükseköğretim sistemimizde yer bulurlar” bilgisini paylaştı. Türkiye’nin, uluslararası öğrenci hareketliliğinde dikkat çeken ülkeler arasında olduğunu belirten Özvar “Türkiye bugün, dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğinden en fazla istifade eden 10 ülke içerisinde 7’nci sıradadır. Bu öğrencilerin yılda ülkeye bıraktığı döviz 3 milyar dolara yaklaşmaktadır” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde uluslararası alanda üniversitelerimizin yurt dışında akademik birimlerini açmaya devam edeceklerini de dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar “Şu an Mısır, Ürdün, Irak ve diğer birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam etmektedir” dedi.

