Yok böyle ihanet! Evine aldığı arkadaşı hayatını kararttı

Evini açtığı en yakın arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Korkunç gerçeği ise eve döndüğünde onu görmeyince anladı, başta konduramadı ama hala olayın şokunu yaşıyor...

Olay İstanbul'da Büyükçekmece'de yaşandı. Evini açıp misafir ettiği arkadaşına 1,5 milyon lira değerindeki altınlarını emanet eden adam yaşadığı ihanetin şoku ile sarsıldı. Eve döndüğünde arkadaşı da altınlar da yoktu.

Başına gelenleri Show Haber'e anlatan adam, "Yaklaşık olarak 1,5 milyona tekabül eden bir Altınım vardı. Yakın arkadaşım benimle kalıyordu. Eve geldiğimde kendisini göremeyince hiç şüphelenmedim. 'Belki başına bir şey geldi, belki şarjı bitti' diye bekledim. Ama TV ünitesine koyduğum altınların yok olduğunu görünce onun götürdüğünü anladım" dedi.

AKRABALARINI ARADIM "NE YAPIYORSAN YAP" DEDİLER

Yaşadığı ihaneti atlatamayan adam olayın ardından hırsız arkadaşının akrabalarını da aradı. Hırsızın yakınları "Biz onunla konuşmuyorduk, ne yaparsan yap" deyip mağdur genci tersledi.

Öte yandan hırsızın evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde zanlının evden iki çanta ile çıkması yer aldı. Birinde eşyaları diğerinde ise altınların olduğu düşünülüyor.

Mağdur genç ise altınlarda ümidi kestiğini sadece arkadaşından bir açıklama beklediğini söyledi.