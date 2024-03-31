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Haberler > Gündem > Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idarecileri seçmek için sandık başına gitti. Vatandaşlar kültürel örf ve geleneklere bağlılıklarına yöre kıyafetleriyle oy kullanarak dikkat çekti.

Trabzon'da seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 1. Resim

Şalpazarı ilçesinde oy kullanmaya giden kadınlar, Çepni kültürünün devamı olan ve el dokumasıyla yapılan yöresel ağasar elbiseleriyle oy kullandı.

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 2. Resim

Trabzon

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 3. Resim

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar Yörük Efeler Derneği üyesi bir grup seçmen, yöresel kıyafetlerle sandığa gidip oylarını kullandı.
Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 4. Resim

Aydın

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 5. Resim

Efelerin oy kullanışı renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 6. Resim

Aydın

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 7. Resim

Mardin ve Şırnak'ta da bazı vatandaşlar oylarını yöre kıyafetleriyle kullandı. 

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 8. Resim

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar toplu halde oy kullandı.

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 9. Resim

Üç etek, basma fistanlarıyla oylarını kullandılar.

Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 10. Resim

Sivas'ın Hafik ilçesi 
Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti - 11. Resim
Sivas 
 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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