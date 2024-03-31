Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Ajanslar 31 Mart 2024 15:18 - Güncelleme: 31 Mart 2024 15:32 - Güncelleme:

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Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idarecileri seçmek için sandık başına gitti. Vatandaşlar kültürel örf ve geleneklere bağlılıklarına yöre kıyafetleriyle oy kullanarak dikkat çekti.