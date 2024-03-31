Yöresel kıyafetini alan sandığa gitti
Gündem Haberleri / Ajanslar
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idarecileri seçmek için sandık başına gitti. Vatandaşlar kültürel örf ve geleneklere bağlılıklarına yöre kıyafetleriyle oy kullanarak dikkat çekti.
Trabzon'da seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.
Şalpazarı ilçesinde oy kullanmaya giden kadınlar, Çepni kültürünün devamı olan ve el dokumasıyla yapılan yöresel ağasar elbiseleriyle oy kullandı.
Trabzon
Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar Yörük Efeler Derneği üyesi bir grup seçmen, yöresel kıyafetlerle sandığa gidip oylarını kullandı.
Aydın
Efelerin oy kullanışı renkli görüntülere sahne oldu.
Aydın
Mardin ve Şırnak'ta da bazı vatandaşlar oylarını yöre kıyafetleriyle kullandı.
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar toplu halde oy kullandı.
Üç etek, basma fistanlarıyla oylarını kullandılar.
Kaynak: Ajanslar