Yozgat'ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Yozgat’ta gece yarısı anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

AFAD ve ekipler teyakkuzda! Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye'ye dayandı

AFAD ve ekipler teyakkuzda! Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye'ye dayandı

Gece saatlerinde Divanlı Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD, TOMA ve iş makineleri sevk edildi.

ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin hızla müdahalede bulunduğu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılırken çıkış sebebi araştırılıyor...