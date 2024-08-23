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Yozgat'ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yozgat&#039;ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ta gece yarısı anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Gece saatlerinde Divanlı Mahallesi Yüksek Hızlı Tren Garı yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD, TOMA ve iş makineleri sevk edildi.

Yozgat'ta çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü - 1. Resim

ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin hızla müdahalede bulunduğu yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılırken çıkış sebebi araştırılıyor... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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