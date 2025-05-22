Elazığ’da zemin kaydı! Bakır cevheri taşıyan yük treninin vagonları devrildi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Elazığ'da zeminin kayması sonucu bakır cevheri taşıyan yük treninin 3 vagonu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Maden ilçesi Ziyartepe mevkiinde edinilen bilgiye göre, Karabük-Mazıdağı seferini gerçekleştiren ve bakır cevheri taşıyan yük trenin geçişi esnasında zemin kayması oluştu.
VAGONLAR DEVRİLDİ
Zemin kaymasıyla birlikte 3 vagon devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. Maden-Ergani hattı tren trafiğine kapatılırken TCDD'nin bakım, onarım ve yardım ekibinin olay yerinde çalışma başlattığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar