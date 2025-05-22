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Elazığ’da zemin kaydı! Bakır cevheri taşıyan yük treninin vagonları devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da zeminin kayması sonucu bakır cevheri taşıyan yük treninin 3 vagonu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Maden ilçesi Ziyartepe mevkiinde edinilen bilgiye göre, Karabük-Mazıdağı seferini gerçekleştiren ve bakır cevheri taşıyan yük trenin geçişi esnasında zemin kayması oluştu.

VAGONLAR DEVRİLDİ

Zemin kaymasıyla birlikte 3 vagon devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. Maden-Ergani hattı tren trafiğine kapatılırken TCDD'nin bakım, onarım ve yardım ekibinin olay yerinde çalışma başlattığı bildirildi.

Yük treni devrildi, vagonlar devrildi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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