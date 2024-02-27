Yunan profesör 'İstanbul'da büyük bir deprem kesin' diyerek büyüklüğünü açıkladı

Olası İstanbul depremi hakkında konuşan Yunanistan'ın önde gelen bilim insanlarından Lekkas, 7.5 büyüklüğüne kadar bir deprem beklendiğini duyurdu. Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çeken bilim insanı, "İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimiz şu anda kesinleşmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler Marmara'ya çevrildi. Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarı üstüne uyarı verirken depremin beklenen büyüklüğü 7'nin üzerinde oldu. Türk bilim insanlarının yanı sıra yabancı uzmanlar da İstanbul için dikkat çeken açıklamalar da bulunmaya devam ediyor.

Yunanistan'ın önde gelen bilim insanlarından, Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthymios Lekkas, beklenen İstanbul depremi ile ilgili konuştu. Lekkas, İstanbul'da 7.5 büyüklüğüne kadar bir depremin beklendiği uyarısında bulundu.

KUZEY ANADOLU FAYINI İŞARET ETTİ

Lekkas Kuzey Anadolu fayına dikkat çekerek, "Hazar'dan başlayıp Ege'de son bulan 1,300 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu fayının kırılmamış ve büyük bir depreme neden olmamış tek bir parçası var, o da İstanbul'un güneyindeki sualtı bölgesinde yer alan faydır" dedi.

Efthymios Lekkas

TÜM EKİPLERİN TAHMİNİ AYNI

Lekkas sözlerine "Tahminler sadece Türk sismologlara ait değil, dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin tahminleriyle de örtüşüyor. Dolayısıyla İstanbul'da büyük bir deprem beklediğimiz şu anda kesinleşmiş durumda" ifadelerini de ekledi.

İstanbul için alarm veren Lekkas, "Nüfus birikimi ve yoğunluk nedeniyle maruz kalınan riskin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İstanbul'daki evlerin üçte biri sismik düzenlemelerden önceki eski yapılar. Üçte biri ise sismik yönetmeliklere sahip modern yapılar" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DİKKAT ÇEKTİ

Yunan bilim insanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de deprem üzerinden kampanya yürütüyor ve kendi adayının İstanbul'da olası bir deprem felaketiyle daha iyi başa çıkabileceğini söylüyor. Yani İstanbul'da, 20 milyonluk bir şehir olduğu için, nüfusun çok büyük bir risk altında olduğunu anlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.