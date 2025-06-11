'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' seçilmişti! Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in 99 yaşında hayatını kaybettiği duyurdu. Prof. Dr. Yaşargil, adına pul bastırılan ilk doktor olarak da hatırlanıyordu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini açıkladı.

Memişoğlu'nun paylaşımında "Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadeleri yer aldı.

Gazi Yaşargil

Bakan ayrıca "Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun." dedi.

ADINA PUL BASTIRILAN İLK DOKTORDU

Dünyada modern beyin ve sinir cerrahinin kurucusu Prof. Dr. Gazi Yaşargil için 2022 yılında, Prof. Dr. Cengiz Kuday'ın önerisi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adına anma pulu basılan ilk doktor olmuştu. Prof. Dr. Yaşargil'in 97. doğum gününde kullanıma sunulan anma pulu, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyordu.

GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Mahmut Gazi Yaşargil 1925'te Diyarbakır'da doğdu. Beyin ve sinir cerrahisi alanında uzman olan isim; beyin cerrahisi pratiğinde, mikroskop kullanımının (mikrocerrahinin) hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırmasındaki katkılarıyla tanınıyordu.

1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi'nde Neurosurgery Dergisi tarafından "1950-2000 Yüzyılın Beyin Cerrahı" unvanı verilmiş ve Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği onur madalyası ile onurlandırılmıştır.