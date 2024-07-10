Zeren Ertaş hayatını kaybettiği KYK yurdundaki asansör kazasında mahkeme kararı açıklandı

Aydın'da KYK yurdunda meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasında mahkeme kararı açıklandı. Asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye taksirle bir kişinin ölümüne yol açma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi. Öte yandan mahkeme 3 kişinin tahliyesine hükmederken, bir kişinin de beraatına karar verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ile montaj yapan firma sahibi H.T. tutuklanmıştı.

DAVADA KARAR VERİLDİ!

Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. de yakalanarak tutuklanmış, firmanın elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmıştı. Sanık sayısının 5’e yükseldiği olayla ilgili görülen davada karar çıktı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların yanı sıra Zeren Ertaş'ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

5 YIL HAPİS, 2 YIL MESLEKTEN MEN!

Savunmaların ardından mahkeme, asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi.

Montaj yapan firmanın sahibi H.T., makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. hakkında ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 TAHLİYE, 1 BERAAT KARARI

H.T., R.H.A. ve U.İ. hükümle birlikte tahliye edildi.

Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanan elektrik mühendisi N.M.'nin ise beraatına karar verildi.