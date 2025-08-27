Zincir markette skandal! Günü geçmiş ürünleri satmışlar
Çorum'da bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satıldığı tespit edildi. Belediye Encümeni kararıyla şubenin 1 gün süreyle kapatıldığı açıklandı.
Çorum'da zabıta ekipleri çıktıkları gıda denetiminde bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit etti.
Daha önce aynı markete uyarı cezası verilmesine rağmen ihlalin tekrarlanması üzerine Belediye Encümeni kararıyla şubenin 1 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.
OYUN VE EĞLENCE SALONU AÇIK OLACAK
Sabah saatlerinde markete giden zabıta ekiplerinin, mağazada yer alan oyun ve eğlence salonunun giriş çıkışlarına izin verilecek şekilde kapatma işlemini gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, marketin kapısına da bilgilendirme amaçlı uyarı yazısı asıldığı aktarıldı.
Açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik fırın, market ve bakkallarda denetimlerin aralıksız sürdürüleceği, ayrıca kaldırım işgali konusunda da taviz verilmeyeceği kaydedildi.
