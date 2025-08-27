Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zincir markette skandal! Günü geçmiş ürünleri satmışlar

Zincir markette skandal! Günü geçmiş ürünleri satmışlar

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satıldığı tespit edildi. Belediye Encümeni kararıyla şubenin 1 gün süreyle kapatıldığı açıklandı.

Çorum'da zabıta ekipleri çıktıkları gıda denetiminde bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit etti. 

Daha önce aynı markete uyarı cezası verilmesine rağmen ihlalin tekrarlanması üzerine Belediye Encümeni kararıyla şubenin 1 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Zincir markette skandal! Günü geçmiş ürünleri satmışlar - 1. Resim

OYUN VE EĞLENCE SALONU AÇIK OLACAK

Sabah saatlerinde markete giden zabıta ekiplerinin, mağazada yer alan oyun ve eğlence salonunun giriş çıkışlarına izin verilecek şekilde kapatma işlemini gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, marketin kapısına da bilgilendirme amaçlı uyarı yazısı asıldığı aktarıldı.

Zincir markette skandal! Günü geçmiş ürünleri satmışlar - 2. Resim

Açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik fırın, market ve bakkallarda denetimlerin aralıksız sürdürüleceği, ayrıca kaldırım işgali konusunda da taviz verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

