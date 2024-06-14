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1 mart 2024'te gerçekleşen kazanın ardından eylem tok ve oğlu yakalandı Eylem Tok olayı nedir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 mart 2024&#039;te gerçekleşen kazanın ardından eylem tok ve oğlu yakalandı Eylem Tok olayı nedir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kırmızı bültenle aranan yazar Eylem Tok ve oğlu davasında son dakika gelişmesi yaşandı. 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, karıştığı ölümlü kazada Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Eylem Tok ve oğlu yakalandı mı, Eylem Tok olayı nedir aramaları hız kazanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yakalanıp yakalanmadıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Mısır üzerinden ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlunun yakalanıp yakalanmadığı konusu merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yakalanıp yakalanmadıklarını X hesabı üzerinden duyurdu. 

EYLEM TOK VE OĞLU YAKALANDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından Eylem Tok ve yakalandıklarını duyurdu:

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."

1 mart 2024'te gerçekleşen kazanın ardından eylem tok ve oğlu yakalandı Eylem Tok olayı nedir? - 1. Resim

EYLEM TOK OLAYI NEDİR?

Eylem Tok ve eski eşi ünlü doktor Bülent Cihantimur'un 17 yaşında oğlu Timur Cihantimur 1 Mart 2024 tarihinde annesi Eylem Tok'un arabasıyla dışarı çıkmıştı. 

Timur Cihantimur, Belgrad Orman yolunda 3 adet ATV tipi araca çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuş, orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. 

Olayın hemen ardından orayı terk eden T.C, ertesi gün annesi tarafından önce Mısır'a oradan ABD'ye geçmişlerdi. 

Aynı gün haklarında kırmızı bültenle arama çıkarılan Eylem Tok ve oğlu hakkında iade talebinde bulunuldu. 

Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından bugün Eylem Tok olayındaki son dakika gelişmesini paylaştı. 

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un talepleri iade talepleri üzerine ABD'de yakalandıklarını duyurdu. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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