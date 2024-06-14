1 mart 2024'te gerçekleşen kazanın ardından eylem tok ve oğlu yakalandı Eylem Tok olayı nedir?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 17:50 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 18:06 - Güncelleme:

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Kırmızı bültenle aranan yazar Eylem Tok ve oğlu davasında son dakika gelişmesi yaşandı. 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, karıştığı ölümlü kazada Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Eylem Tok ve oğlu yakalandı mı, Eylem Tok olayı nedir aramaları hız kazanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yakalanıp yakalanmadıklarına ilişkin açıklama yaptı.