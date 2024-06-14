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Adalet Bakanı Tunç, kırmızı bültenle aranan Eylem Tok ve oğlunun iade talebi kapsamında yakalandığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gündeminde yer alan Eylem Tok davasında gelişme yaşandı. 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un yaptığı kazanın ardından önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçırmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok yakalandı mı, nerede araştırılırken tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor.

Yaptığı kaza ile bir kişinin ölümüne neden olan Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un yakalanıp yakalanmadığı merak konusu olurken bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu.

EYLEM TOK YAKALANDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ile oğlunun yakalandığını X hesabından şu paylaşım ile duyurdu:

"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz."

Adalet Bakanı Tunç, kırmızı bültenle aranan Eylem Tok ve oğlunun iade talebi kapsamında yakalandığını açıkladı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Eylem Tok ve eski eşi Bülent Cihantimur’un oğlu olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, Eylem Tok'un arabasıyla dışarıya çıkmıştı ve Belgrad Orman yolunda ATV motoru arıza yaptığı için bekleyen Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olmuştu.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yazar Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok ABD'de yakalandı!Türkiye ve ABD'den ortak DEAŞ kararı! Terör örgütü ile iltisaklı 3 kişinin mal varlığı donduruldu
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