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1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2025 okullar açık mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2025 okullar açık mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Mayıs ülkemizde ilk olarak Osmanlı Devleti zamanında 1911 yılında tütün, liman ve pamuk işçileri tarafından Selanik’te kutlandı.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanmaktadır. Ülkemizde resmi tatillerde, kamu kurumları, bankalar, okullar kapalı olmaktadır.

1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2025 okullar açık mı? - 1. Resim

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene yani 2025 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır.

1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2025 okullar açık mı? - 2. Resim

1 MAYIS OKULLAR TATİL OLACAK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü okulların eğitime devam edip etmeyeceği belli oldu.

1 Mayıs'ta İşçi Bayramı sebebiyle okullarda eğitime ara verilmektedir.  Öğrencilerin 1 Mayıs Perşembe günü idari izinlidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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