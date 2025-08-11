Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
12 Ağustos Salı Balıkesir'de yaz okulları var mı, ders işlenecek mi?

12 Ağustos Salı Balıkesir'de yaz okulları var mı, ders işlenecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından arama motorlarında "12 Ağustos Salı Balıkesir'de yaz okulları var mı, ders işlenecek mi?" sorusu aratılmaya başladı. Konuya ilişkin son olarak Balıkesir Valiliği açıklama yapmıştı. Şiddetli sarsıntının ardından gözler yeniden Balıkesir Valiliğine çevrildi.

10 Ağustos 2025 Pazar günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Balıkesir Valiliği'nden yaz okullarıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Karar 11 Ağustos Pazartesi günü yaz okullarında ders yapılmayacağı yönündeydi.

Öğrenciler, "12 Ağustos Salı Balıkesir'de yaz okulları var mı, ders işlenecek mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

12 AĞUSTOS SALI BALIKESİR'DE YAZ OKULLARI VAR MI, DERS İŞLENECEK Mİ?

12 Ağustos Salı Günü yaz okullarının kapalı olup olmadığı hakkıda Balıkesir Valiliği henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin anlık bilgi sahibi olmak için Balıkesir Valiliği'nin internet adresi ve diğer sosyal medya mecralarının takip edilmesi öneriliyor.

Balıkesir Valiliği, 10 Ağustos 2025'te Sındırgı'da yaşanan deprem sonrası yaz okullarının 1 gün kapalı olduğunu duyurdu. Açıklamada, "İlimiz Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

