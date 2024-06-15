15 Haziran arefe günü PTT yarım gün çalışacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
16 Haziran'a Kurban bayramının ilk gününü yaşarken vatandaşlar arefe günü PTT çalışıyor mu, açık mı aramasını yapmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği bayramın gelmesiyle beraber kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı da gündeme geldi. PTT cumartesi günü açık mı, kapalı mı sorusu araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 günlük idari izin eklemesinin ardından bayram tatili toplamda 9 gün oldu. Vatandaşların gündeminde ise bugün PTT çalışıyor mu sorusu yer aldı. Kargo bekleyen ve gönderecek olanlar şirketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı.
PTT BUGÜN (CUMARTESİ) ÇALIŞIYOR MU 2024?
Resmi tatil olması sebebiyle PTT Kargo bugün yarım gün olarak hizmet verecek.
KARGOLAR AÇIK MI BUGÜN?
Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo şirketleri, resmi tatillerde hizmet vermezken arefe günü yarım gün olarak hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin uzatıldığını "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." sözleri ile paylaşmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi