15 Haziran arefe günü PTT yarım gün çalışacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 07:21 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 07:26 - Güncelleme:

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16 Haziran'a Kurban bayramının ilk gününü yaşarken vatandaşlar arefe günü PTT çalışıyor mu, açık mı aramasını yapmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği bayramın gelmesiyle beraber kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı da gündeme geldi. PTT cumartesi günü açık mı, kapalı mı sorusu araştırılıyor.