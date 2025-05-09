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19 Mayıs resmi tatil mi, 19 Mayıs okullar tatil mi olacak? 2025 Resmi Tatil Takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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19 Mayıs resmi tatil mi, 19 Mayıs okullar tatil mi olacak? 2025 Resmi Tatil Takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayı yaklaşırken, resmi tatillerle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Öğrenciler, veliler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları tarafından merakla beklenen soruların başında 2025 yılında 19 Mayıs resmi tatil mi, 19 Mayıs’ta okullar tatil mi geliyor. 2025 resmi tatil takvimi ise gündemde yer buldu.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl 19 Mayıs'ta kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2025 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı tarih, gençliğe armağan edilen özel bir gündür ve yasal düzenlemeler gereği tüm yurtta resmi tatil ilan edilmektedir.

19 Mayıs resmi tatil mi, 19 Mayıs okullar tatil mi olacak? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 1. Resim

2025 takvimine göre 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve bu nedenle kamu kurumlarında mesai yapılmayacak.

Bankalar, noterler, devlet daireleri ve resmi kuruluşlar bu tarihte hizmet vermeyecek. Ayrıca resmi törenler ve kutlama etkinlikleri nedeniyle şehir merkezlerinde çeşitli organizasyonlar düzenlenecek.

19 Mayıs resmi tatil mi, 19 Mayıs okullar tatil mi olacak? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 2. Resim

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tüm eğitim kurumları için tatil kararı uygulanmaktadır. 2025 yılında 19 Mayıs’ın pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve anaokulları dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm okullar bu tarihte eğitime ara verecek.

19 Mayıs resmi tatil mi, 19 Mayıs okullar tatil mi olacak? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 3. Resim

19 MAYIS ÖZEL SEKTÖRDE TATİL Mİ?

Resmi tatiller özel sektör çalışanları için işveren politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. 19 Mayıs resmi tatil statüsünde olduğu için özel sektörde faaliyet gösteren pek çok firma bu tarihte çalışanlarına tam gün izin vermektedir.

İş Kanunu çerçevesinde, resmi tatil günlerinde çalışanlara ek ücret ödenmesi zorunlu olduğu için, bazı iş yerleri maliyeti göz önünde bulundurarak faaliyetlerini durdurmayı tercih edebiliyor.

Bununla birlikte üretim, hizmet veya sağlık sektöründe kesintisiz hizmet veren bazı kuruluşlarda çalışanlar görevine devam edebilir. 

19 Mayıs resmi tatil mi, 19 Mayıs okullar tatil mi olacak? 2025 Resmi Tatil Takvimi - 4. Resim

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • 1 Ocak – Yılbaşı
  • 29 Mart – Ramazan Bayramı Arifesi
  • 30 Mart – Ramazan Bayramı 1. Günü
  • 31 Mart – Ramazan Bayramı 2. Günü
  • 1 Nisan – Ramazan Bayramı 3. Günü
  • 23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 5 Haziran – Kurban Bayramı Arifesi
  • 6 Haziran – Kurban Bayramı 1. Günü
  • 7 Haziran – Kurban Bayramı 2. Günü
  • 8 Haziran – Kurban Bayramı 3. Günü
  • 9 Haziran – Kurban Bayramı 4. Günü
  • 15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos – Zafer Bayramı
  • 28 Ekim – Cumhuriyet Bayramı Arifesi
  • 29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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