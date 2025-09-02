2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

2 Eylül 2025 maç programı ile bugünkü karşılaşmalar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu heyecanı bu akşam da kaldığı yerden devam edecek.

İngiltere Federasyon Kupası’nda da mücadeleler sürüyor. Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor.

2 EYLÜL 2025 BUGÜN MAÇ VAR MI?

2 Eylül 2025 Salı günü Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor, 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay, 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor ve Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK karşılaşmaları olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - 1. TUR

13:30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)

15:00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay

15:00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor

15:00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK

15:00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK

16:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)

19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)

20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor

İNGİLTERE FEDERASYON KUPASI

21:45 Hitchin Town-Potters Bar Town

21:45 Wingate & Finchley-Carshalton Athletic

21:45 AFC Portchester-Gloucester City

21:45 Stratford Town-Halesowen Town

21:45 Bootle-Silsden

21:45 Poole Town-Didcot Town

21:45 Shildon-Witton Albion