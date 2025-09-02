Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası, Futbol, İngiltere Federasyon Kupası, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu. Buna göre, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlayacak. . Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına bakıldığında kupada 1. eleme turunda bugün 8 maç oynanacak. ? İşte 2 Eylül 2025 bugünkü maç programı..

2 Eylül 2025 maç programı ile bugünkü karşılaşmalar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu heyecanı bu akşam da kaldığı yerden devam edecek.

İngiltere Federasyon Kupası’nda da mücadeleler sürüyor. Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. 

2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? - 1. Resim

2 EYLÜL 2025 BUGÜN MAÇ VAR MI?

2 Eylül 2025 Salı günü Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor, 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay, 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor ve Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK karşılaşmaları olacak.

2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? - 2. Resim

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - 1. TUR

13:30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)

15:00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay

15:00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor

15:00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK

2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? - 3. Resim

15:00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK

16:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)

19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)

20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor

2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? - 4. Resim

İNGİLTERE FEDERASYON KUPASI

21:45 Hitchin Town-Potters Bar Town

21:45 Wingate & Finchley-Carshalton Athletic

21:45 AFC Portchester-Gloucester City

21:45 Stratford Town-Halesowen Town

2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? - 5. Resim

21:45 Bootle-Silsden

21:45 Poole Town-Didcot Town

21:45 Shildon-Witton Albion

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 5. bölüm ne zaman? Sezon finali yaklaşıyor!Manisa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suudi Arabistan transfer dönemi ne zaman kapanıyor? - HaberlerSuudi Arabistan transfer dönemi ne zaman kapanıyor?Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 5. bölüm ne zaman? Sezon finali yaklaşıyor! - HaberlerBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 5. bölüm ne zaman? Sezon finali yaklaşıyor!Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç aylar başlangıç tarihi - HaberlerÜç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç aylar başlangıç tarihiKYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! 2025-2026 GSB yurt başvuru takvimi - HaberlerKYK yurt başvuruları başladı! Bakan duyurduAçık öğretim üniversitesi kayıtları ne zaman? - HaberlerAçık öğretim üniversitesi kayıtları ne zaman?Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerTürkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...