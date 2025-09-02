2 Eylül 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
2 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu. Buna göre, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlayacak. . Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına bakıldığında kupada 1. eleme turunda bugün 8 maç oynanacak. ? İşte 2 Eylül 2025 bugünkü maç programı..
2 Eylül 2025 maç programı ile bugünkü karşılaşmalar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu heyecanı bu akşam da kaldığı yerden devam edecek.
İngiltere Federasyon Kupası’nda da mücadeleler sürüyor. Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor.
2 EYLÜL 2025 BUGÜN MAÇ VAR MI?
2 Eylül 2025 Salı günü Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor, 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay, 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor ve Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK karşılaşmaları olacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - 1. TUR
13:30 12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor (A Spor)
15:00 1923 Mustafakemalpaşa Spor-Altay
15:00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zapspor
15:00 Polatlı 1925 Spor-Çankaya SK
15:00 Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer FK
16:00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (A Spor)
19:00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (A Spor)
20:00 Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor
İNGİLTERE FEDERASYON KUPASI
21:45 Hitchin Town-Potters Bar Town
21:45 Wingate & Finchley-Carshalton Athletic
21:45 AFC Portchester-Gloucester City
21:45 Stratford Town-Halesowen Town
21:45 Bootle-Silsden
21:45 Poole Town-Didcot Town
21:45 Shildon-Witton Albion