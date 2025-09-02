Türkiye - Sırbistan maçı için heyecan dorukta. İTürkiye - Sırbistan basketbol maçı tarihi, saati ve yayın kanalı arama motorlarında araştırılıyor.

Grubundaki başarılı performansına devam eden milliler, bir sonraki sınavını güçlü rakip Sırbistan karşısında verecek. Peki, Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıtılar....

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Sırbistan maçı 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele Riga Arena'da saat 21.15'te başlayacak.

TÜRKİYE- SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böyelikle tüm sporseverler, milli takımın bu önemli karşılaşmasında herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.

Yayın detayları netleşmesiyle beraber maça olan ilgi daha fazla artarken, 12 Dev Adam'ın parkede göstereceği performans da gündeme geldi.

EUROBASKET A GRUBU PUAN DURUMU