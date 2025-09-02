Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye, Sırbistan, Basketbol, EuroBasket, TRT Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Estonya ile karşılaşan 12 Dev Adam bu kez potada zorlu rakibi Sırbistan ile mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 maç takvimi...

Türkiye - Sırbistan maçı için heyecan dorukta. İTürkiye - Sırbistan basketbol maçı tarihi, saati ve yayın kanalı arama motorlarında araştırılıyor.

Grubundaki başarılı performansına devam eden milliler,  bir sonraki sınavını güçlü rakip Sırbistan karşısında verecek. Peki, Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıtılar....

Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Sırbistan maçı 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele Riga Arena'da saat 21.15'te başlayacak.

Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2. Resim

TÜRKİYE- SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böyelikle tüm sporseverler, milli takımın bu önemli karşılaşmasında herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.

Yayın detayları netleşmesiyle beraber maça olan ilgi daha fazla artarken, 12 Dev Adam'ın parkede göstereceği performans da gündeme geldi.

EUROBASKET A GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3. Resim

