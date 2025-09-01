Eurobasket 2025'te 4'te 4 geldi! 12 Dev Adam farklı kazandı: Liderlik için son engel Sırbistan

Eurobasket 2025'te namağlup ünvanını korumak için parkeye çıkan 12 Dev Adam, 4'üncü maçında Estonya ile karşılaştı. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, Arena Riga'da rakibini 84-64 mağlup ederek, grubu ilk 2 sırada bitirmeyi garantiledi.

BAŞTAN SONA ÖNDE GÖTÜRDÜ

İlk çeyreği 25-13, devreyi 46-27, 3'üncü çeyreği de 65-49 önde tamamlayan Ay yıldızlılar, 84-64'lük skorla Estonya engelini de kayıpsız geçerken; ev sahibi, 4'üncü maçında 3'üncü yenilgisini aldı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

Estonya: Drell 8, Kullamae 16, Raieste, Konontsuk 4, Tass 9, Rosenthal 1, Treier 8, Hermet 12, Joesaar 2, Riismaa 2, Jurkatamm 2

Türkiye: Larkin 7, Kenan Sipahi 4, Cedi Osman 11, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 21, Şehmus Hazer 9, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 12, Ömer Faruk Yurtseven 1, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz

LİDERLİK MÜCADELESİNDE RAKİP SIRBİSTAN

Türkiye, A Grubu'ndaki son mücadelesine liderlik hedefiyle çıkacak. A Milli Takım, 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.

12 DEV ADAM'IN MAÇLARI

EuroBasket 2025’te A Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi ülkelerden Letonya’yı 93-73, ikinci maçında Çekya’yı 92-78 mağlup eden Türkiye, Portekiz'i de 95-54 ile geçmişti. Milli Takım, son olarak Estonya'yı 20 sayı farkla 84-64 yendi.