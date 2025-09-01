Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 yıldır bunu yapabilen olmamıştı! Alperen Şengün'den tarihi başarı

30 yıldır bunu yapabilen olmamıştı! Alperen Şengün'den tarihi başarı

EuroBasket 2025 A Grubu 4'üncü maçında 12 Dev Adam, Estonya'yı 84-64 mağlup etti. Her geçen gün formunu yükselten Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, turnuvada tarihi bir başarıya imza attı.

NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) Houston Rockets formasıyla adından sıkça söz ettiren Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki performansıyla da alkış alıyor.

YILLAR SONRA BİR İLK

Türkiye'nin Estonya'yı 84-64 yendiği karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki yıldız, son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

30 yıldır bunu yapabilen olmamıştı! Alperen Şengün'den tarihi başarı - 1. Resim

YENİ RAKİP SIRBİSTAN

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrıldı. Letonya ve Estonya'ya 20 sayı üstünlük kuran milliler, Portekiz karşısında 41 sayı farkla galip geldi. Ay-yıldızlılar, Çekya'ya ise 14 sayılık üstünlük kurdu.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki 5'inci ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.

