30 yıldır bunu yapabilen olmamıştı! Alperen Şengün'den tarihi başarı

NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) Houston Rockets formasıyla adından sıkça söz ettiren Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki performansıyla da alkış alıyor.

YILLAR SONRA BİR İLK

Türkiye'nin Estonya'yı 84-64 yendiği karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki yıldız, son 30 yılı aşkın sürede EuroBasket'te üst üste 3 maçta 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

YENİ RAKİP SIRBİSTAN

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden 20 ve üzeri farkla galip ayrıldı. Letonya ve Estonya'ya 20 sayı üstünlük kuran milliler, Portekiz karşısında 41 sayı farkla galip geldi. Ay-yıldızlılar, Çekya'ya ise 14 sayılık üstünlük kurdu.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki 5'inci ve son maçında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.