2 Nisan Survivor eleme adayı Poyraz olurken dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı

Survivor All Star 2024'te dokunulmazlığını kazanan takım ve haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu.

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında başa baş mücadele yaşanıyor.

Oynanan iki dokunulmazlık oyunundan ilkini kırmızı, ikincisini mavi takım kazanmıştı.

Dokunulmazlıktaki beraberlik 2 Nisan Survivor bölümüyle bozuldu ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazandı.

Avantaj oyununda Yunus Emre ve Yasin'in karşılaşmasında Yunus Emre'nin sayısıyla kırmızı takım final etabına 8-7 önde girdi.

Final etabında son sayıda Sercan-Poyraz, Hilmicem-Yasin mücadelesi yaşandı.

Sercan'ın sayısıyla kırmızı takım 12-10 skorla dokunulmazlığı kazandı.

Mavi takım için ise haftanın üçüncü adayının belirlendiği ada konseyi gerçekleşti.

Mavi takımdan en çok oyu alan Poyraz eleme adayı oldu.

Haftanın diğer eleme adayları Hakan ve Poyraz olmuştu.

Öte yandan parkurdaki yarış esnasında Atakan ile Poyraz arasında çıkan tartışmaya Yunus Emre'de dahil oldu.

Acun Ilıcalı, Yunus Emre ve Poyraz'a iki ödül ceza verdi.