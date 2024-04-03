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2 Nisan Survivor eleme adayı Poyraz olurken dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 Nisan Survivor eleme adayı Poyraz olurken dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2024'te dokunulmazlığını kazanan takım ve haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu.

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarında başa baş mücadele yaşanıyor. 

Oynanan iki dokunulmazlık oyunundan ilkini kırmızı, ikincisini mavi takım kazanmıştı. 

Dokunulmazlıktaki beraberlik 2 Nisan Survivor bölümüyle bozuldu ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazandı. 2 Nisan Survivor eleme adayı Poyraz olurken dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı - 1. Resim

Avantaj oyununda Yunus Emre ve Yasin'in karşılaşmasında Yunus Emre'nin sayısıyla kırmızı takım final etabına 8-7 önde girdi. 

Final etabında son sayıda Sercan-Poyraz, Hilmicem-Yasin mücadelesi yaşandı. 

Sercan'ın sayısıyla kırmızı takım 12-10 skorla dokunulmazlığı kazandı.

Mavi takım için ise haftanın üçüncü adayının belirlendiği ada konseyi gerçekleşti. 

Mavi takımdan en çok oyu alan Poyraz eleme adayı oldu. 2 Nisan Survivor eleme adayı Poyraz olurken dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı - 2. Resim

Haftanın diğer eleme adayları Hakan ve Poyraz olmuştu. 

Öte yandan parkurdaki yarış esnasında Atakan ile Poyraz arasında çıkan tartışmaya Yunus Emre'de dahil oldu. 

Acun Ilıcalı, Yunus Emre ve Poyraz'a iki ödül ceza verdi. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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