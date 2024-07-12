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2016 Hindistan yapımlı Dangal filmi, gerçek hikayeden uyarlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2016 Hindistan yapımlı Dangal filmi, gerçek hikayeden uyarlandı
Güreş, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı ilk yıldan beri büyük ses getiren Dangal filminde baba ile kızlarının arasındaki bağ ilgi çekerken film, bu akşam yeniden ekranlara gelecek. İzleyenler ise ilgi çeken konusunun gerçek hikaye olup olmadığını araştırmıştı. Dangal oyuncu kadrosu da haberimizde yer alıyor.

Oyuncu ve yönetmen olan Aamir Khan, yer aldığı her filmde büyük ses getiriyor. Dünya çapında izlenen Dangal'ın konusu ve oyuncu kadrosu sevilirken bugün tekrardan televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Dangal hikayesinin gerçek olması da filmi ilginç yapan yanlar arasında oldu.

DANGAL FİLMİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Sinema dünyasında adından söz ettiren Dangal, 2016 yılında Hindistan yapımı bir filmdir.

Güreşçi bir baba ve güreşmeyi öğrettiği 2 kızının arasındaki bağı ele alırken hikayesi gerçektir.

Oyuncu ve yönetmen olan Aamir Khan, Mahavir Singh isimli bir güreşçiyi oynuyor. Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film oldu.

2016 Hindistan yapımlı Dangal filmi, gerçek hikayeden uyarlandı - 1. Resim

DANGAL OYUNCU KADROSU

Filmde yer alan isimler şöyle:

Mahavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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