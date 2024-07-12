2016 Hindistan yapımlı Dangal filmi, gerçek hikayeden uyarlandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yayınlandığı ilk yıldan beri büyük ses getiren Dangal filminde baba ile kızlarının arasındaki bağ ilgi çekerken film, bu akşam yeniden ekranlara gelecek. İzleyenler ise ilgi çeken konusunun gerçek hikaye olup olmadığını araştırmıştı. Dangal oyuncu kadrosu da haberimizde yer alıyor.
Oyuncu ve yönetmen olan Aamir Khan, yer aldığı her filmde büyük ses getiriyor. Dünya çapında izlenen Dangal'ın konusu ve oyuncu kadrosu sevilirken bugün tekrardan televizyon ekranlarında yayınlanacak.
Dangal hikayesinin gerçek olması da filmi ilginç yapan yanlar arasında oldu.
DANGAL FİLMİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Sinema dünyasında adından söz ettiren Dangal, 2016 yılında Hindistan yapımı bir filmdir.
Güreşçi bir baba ve güreşmeyi öğrettiği 2 kızının arasındaki bağı ele alırken hikayesi gerçektir.
Oyuncu ve yönetmen olan Aamir Khan, Mahavir Singh isimli bir güreşçiyi oynuyor. Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film oldu.
DANGAL OYUNCU KADROSU
Filmde yer alan isimler şöyle:
Mahavir Singh Phogat - Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta - Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni
Kaynak: Türkiye Gazetesi