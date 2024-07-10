Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Yeşilçam, sinemayı kurtaracak mı? Eski Türk filmleri yeniden gösterime geliyor

Yeşilçam, sinemayı kurtaracak mı? Eski Türk filmleri yeniden gösterime geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeşilçam, sinemayı kurtaracak mı? Eski Türk filmleri yeniden gösterime geliyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Türk filmleri yeniden gösterime geliyor. Salonlar, önümüzdeki haftalarda Yeşilçam filmleriyle renklenecek. 

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Dünyada ve Türkiye’deki sinema salonlarında “pandemi etkisi” hâlâ devam ediyor. 2023’te yaklaşık 4 milyon azalarak 31,5 milyona düşen yerli sinema seyircisi sayısı, 56 milyona ulaşılan pandemi öncesinin çok gerisinde. Yaz aylarında ise sinemalar daha çok tenhalaşabiliyor. Ancak salonlar, önümüzdeki haftalarda Yeşilçam filmleriyle renklenecek. 

NOSTALJİK YOLCULUK

Paribu Cineverse, Türkiye’de ilk defa gerçekleştireceği Yeşilçam Festivali’yle sinemaseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkartacak. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen anketle seçilen Yeşilçam filmleri, 12 Temmuz’dam itibaren sadece  Paribu Cineverse Salonlarında sinemaseverlerle buluşmaya başlayacak. Türk sinemasına damgasını vuran, klasikleşen Türk filmlerinin gösterime gireceği festival 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Festival çerçevesinde Türk sinemasının altı filmi tekrar beyazperdede seyredilecek. 

12 Temmuz -18 Temmuz tarihleri arasında “Petrol Kralları”, “Çiçek Abbas” ve “Davacı” vizyona girecek.19 Temmuz - 25 Temmuz tarihlerinde ise “Şark Bülbülü”, “Kapıcılar Kralı” ve “Tokatçı” yerli seyirciyle buluşacak. Yeşilçam filmlerinin sinema salonlarındaki seyirci sayısına nasıl etki edeceği ise merak konusu... 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Filistinli Yönetmen Kamal Aljafa: "Bizi yokmuşuz gibi göstermek istiyorlar"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filistinli Yönetmen Kamal Aljafa: "Bizi yokmuşuz gibi göstermek istiyorlar" - Kültür - Sanat"Bizi yokmuşuz gibi göstermek istiyorlar"Haftanın kitapları | Aziz Sancar’la yedi günün hikâyesi - Kültür - SanatHaftanın kitapları | Aziz Sancar’la yedi günün hikâyesiKitap üretimi yılın ilk yarısında %6,9 arttı - Kültür - SanatKitap üretimi yılın ilk yarısında %6,9 arttıBeş asırlık kalede gitar konseri! Polonyalı sanatçı sahne aldı - Kültür - SanatBeş asırlık kalede gitar konseri! Polonyalı sanatçı sahne aldıTürk sinemasının bilinirliği artıyor! Beyazperdenin kalbi̇ 12 Punto'da atacak - Kültür - SanatTürk sinemasının bilinirliği artıyor! Beyazperdenin kalbi̇ 12 Punto'da atacakOk yaydan çıktı eşsiz kitaplara dönüştü! Okçuluk “hazineleri” sergileniyor - Kültür - SanatOk yaydan çıktı eşsiz kitaplara dönüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...