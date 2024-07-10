Yeşilçam, sinemayı kurtaracak mı? Eski Türk filmleri yeniden gösterime geliyor

Eski Türk filmleri yeniden gösterime geliyor. Salonlar, önümüzdeki haftalarda Yeşilçam filmleriyle renklenecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Dünyada ve Türkiye’deki sinema salonlarında “pandemi etkisi” hâlâ devam ediyor. 2023’te yaklaşık 4 milyon azalarak 31,5 milyona düşen yerli sinema seyircisi sayısı, 56 milyona ulaşılan pandemi öncesinin çok gerisinde. Yaz aylarında ise sinemalar daha çok tenhalaşabiliyor. Ancak salonlar, önümüzdeki haftalarda Yeşilçam filmleriyle renklenecek.

NOSTALJİK YOLCULUK

Paribu Cineverse, Türkiye’de ilk defa gerçekleştireceği Yeşilçam Festivali’yle sinemaseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkartacak. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen anketle seçilen Yeşilçam filmleri, 12 Temmuz’dam itibaren sadece Paribu Cineverse Salonlarında sinemaseverlerle buluşmaya başlayacak. Türk sinemasına damgasını vuran, klasikleşen Türk filmlerinin gösterime gireceği festival 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Festival çerçevesinde Türk sinemasının altı filmi tekrar beyazperdede seyredilecek.

12 Temmuz -18 Temmuz tarihleri arasında “Petrol Kralları”, “Çiçek Abbas” ve “Davacı” vizyona girecek.19 Temmuz - 25 Temmuz tarihlerinde ise “Şark Bülbülü”, “Kapıcılar Kralı” ve “Tokatçı” yerli seyirciyle buluşacak. Yeşilçam filmlerinin sinema salonlarındaki seyirci sayısına nasıl etki edeceği ise merak konusu...