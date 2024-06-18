2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı son şampiyon olan İtalya kazandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA EURO 2020, heyecanla takip edilmişti. 2020 senesinin yaz ayında yapılacak olan organizasyon koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelendi. 24 ülkenin millî takımlarının yarıştığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kim kazandı, en son şampiyon kim araması yapıldı.
11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanan EURO 2020 tüm dünya çapında yakından takip edilmişti. EURO 2024'ün başlamasıyla beraber futbolseverler Avrupa Şampiyonasını kimin kazandığını araştırmaya başlarken 2022 şampiyonu da gündeme geldi.
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASINI KİM KAZANDI?
2020 yılının yaz ayında oynanması beklenen organizasyon koronavirüs sebebiyle 2021'e ertelenmişti.
11 Temmuz 2021 tarihinde Londra'da gerçekleşen final maçında İngiltere'yi penaltılarda mağlup eden İtalya, 2. kez şampiyon olmuştu.
EURO 2020, Türkiye - İtalya karşılaşması ile başlarken Türkiye, 3-0'lık skorla mağlup oldu.
EURO 2020 FORMATI
24 takımın katıldığı turnuvada grup aşamasında takımlar dörderli 6 gruba ayrıldı. İlk iki sırada yer alan takımlar ve 3. sırada tamamlayanların en iyi 4 takımı son 16 turunda mücadele etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi