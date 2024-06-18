2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı son şampiyon olan İtalya kazandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 22:41 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 22:50 - Güncelleme:

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UEFA EURO 2020, heyecanla takip edilmişti. 2020 senesinin yaz ayında yapılacak olan organizasyon koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelendi. 24 ülkenin millî takımlarının yarıştığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kim kazandı, en son şampiyon kim araması yapıldı.