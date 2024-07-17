2024- 25 Süper Lig transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de yeni sezon heyecanına kısa süre kalırken takımlar transfer yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın İmmobile transferi büyük ses getirirken bu sene sezon ne zaman bitiyor 2024 merak ediliyor.
Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın ve Beşiktaş'ın Ciro Immobile transferleri futbol camiasında gündem olurken transfer döneminin biteceği tarih taraftarlar tarafından araştırıldı.
2024-25 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Toplamda 82 gün süren sezon 24 Haziran'da başlarken 13 Eylül tarihinde bitecek.
13 Eylül'de sezon sona ererken ara transfer 13 Ocak ile 11 Şubat aralığında yapılacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 9-10-11-12 Ağustos tarihinde başlayacak.
SÜPER LİG TRANSFER HARCAMA LİMİTLERİ
TFF tarafından bu yılın harcama limiti açıklandı. Tablo şöyle:
Takım
H. Limiti
Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti
1. Galatasaray
2.644.102.521
3.437.333.278
2. Fenerbahçe
2.526.984.489
3.285.079.836
3. Trabzonspor
1.460.956.228
1.899.243.096
4. RAMS Başakşehir
703.645.930
914.739.709
5. Kasımpaşa
246.647.933
320.642.313
6. Beşiktaş
1.438.325.012
1.869.822.515
7. EMS Yapı Sivasspor
339.337.141
441.138.284
8. Corendon Alanyaspor
527.560.920
685.829.196
9. Çaykur Rizespor
1.088.924.256
1.415.601.532
10. Bitexen Antalyaspor
378.630.138
492.219.179
11. Gaziantep FK
263.295.534
342.284.194
12. Adana Demirspor
388.377.428
504.890.656
13. Yılport Samsunspor
282.873.056
367.734.972
14. Mondihome Kayserispor
641.034.478
833.344.822
15. Atakaş Hatayspor
456.152.292
592.997.980
16. TÜMOSAN Konyaspor
483.286.174
628.272.026
17. Eyüpspor
430.566.493
559.736.441
18. Göztepe
430.566.493
559.736.441
19. Bodrumspor
430.566.493
559.736.441
Kaynak: Türkiye Gazetesi