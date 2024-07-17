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2024- 25 Süper Lig transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024- 25 Süper Lig transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yeni sezon heyecanına kısa süre kalırken takımlar transfer yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın İmmobile transferi büyük ses getirirken bu sene sezon ne zaman bitiyor 2024 merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın ve Beşiktaş'ın Ciro Immobile transferleri futbol camiasında gündem olurken transfer döneminin biteceği tarih taraftarlar tarafından araştırıldı.

2024-25 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Toplamda 82 gün süren sezon 24 Haziran'da başlarken 13 Eylül tarihinde bitecek.

13 Eylül'de sezon sona ererken ara transfer 13 Ocak ile 11 Şubat aralığında yapılacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 9-10-11-12 Ağustos tarihinde başlayacak.

2024- 25 Süper Lig transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor - 1. Resim

 

SÜPER LİG TRANSFER HARCAMA LİMİTLERİ

TFF tarafından bu yılın harcama limiti açıklandı. Tablo şöyle:

Takım

H. Limiti

Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti

 
 

1. Galatasaray

2.644.102.521

3.437.333.278

 

2. Fenerbahçe

2.526.984.489

3.285.079.836

 

3. Trabzonspor

1.460.956.228

1.899.243.096

 

4. RAMS Başakşehir

703.645.930

914.739.709

 

5. Kasımpaşa

246.647.933

320.642.313

 

6. Beşiktaş

1.438.325.012

1.869.822.515

 

7. EMS Yapı Sivasspor

339.337.141

441.138.284

 

8. Corendon Alanyaspor

527.560.920

685.829.196

 

9. Çaykur Rizespor

1.088.924.256

1.415.601.532

 

10. Bitexen Antalyaspor

378.630.138

492.219.179

 

11. Gaziantep FK

263.295.534

342.284.194

 

12. Adana Demirspor

388.377.428

504.890.656

 

13. Yılport Samsunspor

282.873.056

367.734.972

 

14. Mondihome Kayserispor

641.034.478

833.344.822

 

15. Atakaş Hatayspor

456.152.292

592.997.980

 

16. TÜMOSAN Konyaspor

483.286.174

628.272.026

 

17. Eyüpspor

430.566.493

559.736.441

 

18. Göztepe

430.566.493

559.736.441

 

19. Bodrumspor

430.566.493

559.736.441

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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