2024- 25 Süper Lig transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2024 14:30 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme:

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Süper Lig'de yeni sezon heyecanına kısa süre kalırken takımlar transfer yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın İmmobile transferi büyük ses getirirken bu sene sezon ne zaman bitiyor 2024 merak ediliyor.