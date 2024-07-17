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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Youssef En-Nesyri transferi için Cengiz Ünder planı!

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı&#039;dan Youssef En-Nesyri transferi için Cengiz Ünder planı!

Spor Haberleri

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Youssef En-Nesyri için yeniden harekete geçti. Sevilla ile masaya oturmak üzere İspanya'ya giden Acun Ilıcalı, son teklifini yapacak. Ilıcalı'nın Faslı oyuncu için para artı takas önereceği ifade edilirken, İspanyol ekibine gönderilecek ismin ise Cengiz Ünder olduğu belirtiliyor.

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe dün bombaları peş peşe patlattı. Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint Maximin'i duyuran Kanarya, Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri için yeniden atağa kalktı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Youssef En-Nesyri transferi için Cengiz Ünder planı! - 1. Resim

Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya Faslı yıldız için tam yetki verdi. Göreve gelmeden önce, "Bitiremeyeceğim transfer yok" açıklamasıyla dikkat çeken Ilıcalı, En-Nesyri için final görüşmesini yapmak üzere İspanya'ya uçtu.

CENGİZ ÜNDER TAKASTA KULLANILACAK

27 yaşındaki Faslı santrfor için kulübü Sevilla önceki gün, "Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ama henüz bizi memnun eden bir teklif alamadık" demişti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Youssef En-Nesyri transferi için Cengiz Ünder planı! - 2. Resim

Sarı-lacivertli takım dışında Roma ve Al Quadisiya'nın istediği futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Sevilla ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli golcü, geçen sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 41 maçta 20 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

Acun Ilıcalı'nın transfere nokta koymak için para artı takas teklifini masaya getireceği belirtiliyor. Ilıcalı'nın takasta önereceği isimler arasında Cengiz Ünder de yer alıyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Youssef En-Nesyri transferi için Cengiz Ünder planı! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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