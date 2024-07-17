Mourinho, 5 yıldır transfer etmeye çalıştığı Allan Saint-Maximin’e nihayet kavuştu

Fransız yıldız, Mourinho ile buluşmak için ücretinde 4 milyon avroluk indirim yaptı. Sahaların Ferrari’si, 2022’de 35,7 km/sa. ile Premier Lig’in en hızlı dördüncü oyuncusu olmuştu… Allan Saint-Maximin, futbolunun dışında sosyal projelerde yer almasıyla da adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe yeşil sahaların en hızlı oyuncularından birini renklerine kattı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun listenin başına yazdığı Allan Saint-Maximin, sarı lacivertli takıma kiralık olarak imza atmak üzere İstanbul’a geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de forma giyen Fransız sol kanat oyuncusu, Mourinho ile buluşabilmek adına yıllık ücretinde 4 milyon avroluk indirim yaptı. Suudi ekibinden yıllık 11 milyon avro kazanan Maximin, Fenerbahçe’de 7 milyon avro kazanacak. Bu ücretin de 2,5 milyon avrosu Al-Ahli tarafından karşılanacak.

MOURİNHO'YU MEST ETTİ

Jose Mourinho, 2019’da Premier Lig ekibi Tottenham’ın başındayken “Onun hızını seviyorum” diyerek Newcastle’da oynayan Maximin’i övmüştü. Portekizli teknik adam, Roma’nın başına geçtiğinde de 2021 yılında takımına katmak istemiş ancak o dönemde 40 milyon avroluk maliyeti sebebiyle bu transfer gerçekleşmemişti. Mourinho, beş yıldır istediği Maximin’e Fenerbahçe’de kavuşmuş oldu. Yeşil sahaların en hızlı oyuncularından biri olan Fransız kanat oyuncusu, kıvrak çalımları, dribbling’leri ve topa hâkimiyetiyle rakiplerin korkulu rüyası.

HAALAND'DAN HIZLI

Maximin, 2022-23 sezonunda Premier Lig’in en hızlı dördüncü oyuncusu olmuştu. Liverpool’un forveti Darwin Nunez, o sezon Fulham’a karşı oynadıkları maçta saatte 36,5 kilometrelik bir hız yakalayarak ilk sırayı almıştı. Onu 35,9 km/sa. ile Arsenal forveti Gabriel Martinelli, 35,8 km/sa. ile Manchester United’ın beki Diogo Dalot ve 35,7 km/sa. ile Newcastle’dan Allan Saint-Maximin takip etmişti. Manchester City’den Erling Haaland’ın en hızlı ilk beş içinde yer almadığı düşünülürse Allan Sanit-Maximin’in hızı “Sıkıysa yakala” dedirtiyor.

COŞKULU KARŞILAMA

Fenerbahçe'nin Al Hilal'den transfer ettiği Allan Saint-Maximin, dün İstanbul'a geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.

MOU İLE UÇACAK

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’dan transferi Oğuz Aydın’ın eski hocaları genç oyuncuya övgü yağdırdı. Levent Eriş ve Ömer Erdoğan, Oğuz’un Mourinho ile büyük sıçrama yaşayacağını söylerken kısa sürede Avrupa’nın üst düzey kulüplerine gideceğini ifade etti.

YARDIMSEVER BİRİ

Allan Saint-Maximin, futbolunun dışında sosyal projelerde yer almasıyla da adından söz ettiriyor. Öğretmen bir anne babaya sahip olan Maximin, yardıma muhtaç çocukları okutuyor, hastalara bağışta bulunuyor. Bir taraftan da ırkçılık karşıtı projelerde ön saflarda yer alıyor. Üç çocuk sahibi olan Maximin, ailesine düşkünlüğüyle biliniyor.