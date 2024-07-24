2024 Paris Olimpiyatları'nda 16 futbol takımı mücadele edecek

2024 yılında Paris'te gerçekleşecek olan olimpiyat oyunları 26 Temmuz Cuma günü itibarıyla başlıyor. Heyecanla beklenen olimpiyatlarda futbol var mı, kaç takım merak edilirken 16 futbol takımı yer alacak.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2024 Paris Olimpiyatları yarın başlayacak. Futbolseverler ise A Milli Futbol Takımımızın neden olimpiyatta olmadığını araştırırken ilk maç 24 Temmuz'da başlarken final 10 Ağustos'ta oynanacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA FUTBOL VAR MI?

Fransa'da gerçekleşecek olan organizasyonda 16 futbol takımı yer alırken olimpiyatta futbol branşının çok göz önünde olmamasının sebebi yaş sınırlaması olmasından dolayı.

Takımlar kadrolarında olan 23 yaş altındaki oyuncuları bulundurmak zorunda olmasından dolayı futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilmiyor.

Fransa'da yapılacak olan olimpiyat oyunları 26 Temmuz'da başlarken futbol maçları 24 Temmuz'da başlayacak. İlk mücadeleler Arjantin-Fas ve Özbekistan-İspanya arasında olurken 16.00'da başlayacak. 2024 maç takvimi ise şöyle:

16.00 Arjantin-Fas (Geoffroy-Guichard)

16.00 Özbekistan-İspanya (Parc des Princes)

18.00 Gine-Yeni Zelanda (Nice)

18.00 Mısır-Dominik Cumhuriyeti (La Beaujoire)

20.00 Irak-Ukrayna (Lyon)

20.00 Japonya-Paraguay (Bordeaux)

22.00 Fransa-ABD (Marsilya)

22.00 Mali-İsrail (Parc des Princes)

TÜRKİYE FUTBOLDA OLİMPİYATLARA KATILDI MI?

16 futbol takımı organizasyonda yer alırken A Milli Futbol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almıyor.

2024 OLİMPİYAT OYUNLARI FUTBOLDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Bu yıl olimpiyatlarda A Grubu’nda Gine, Yeni Zelanda, Fransa ve ABD; B Grubu’nda Arjantin, Fas, Irak ve Ukrayna; C Grubu’nda Özbekistan, İspanya, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti; D Grubu'nda ise Japonya, Paraguay, Mali ve İsrail olacak.