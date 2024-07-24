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Aslen Kenyalı olan Kaan Kigen Özbilen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Maraton branşında yarışıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aslen Kenyalı olan Kaan Kigen Özbilen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları&#039;nda Maraton branşında yarışıyor
Kaan Kigen Özbilen, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris 2024 Olimpiyatları'na Türkiye 18 spor dalında 102 sporcuyla katılıyor. Olimpiyatlarda yarışacak sporcularımızın arasında yer alan Kaan Kigen Özbilen, maraton dalında ülkemizi temsil ediyor.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni 26 Temmuz'da yapılacak.

Sen Nehri üzerinde başlayacak olan olimpiyatlara Türkiye'den 102 sporcu katılacak.

ENKA Spor Kulübü'nün sporcusu Kaan Kigen Özbilen ise maraton dalında yarışacak.

Aslen Kenyalı olan Kaan Kigen Özbilen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Maraton branşında yarışıyor - 1. Resim

KAAN KİGEN ÖZBİLEN KİMDİR?

15 Ocak 1986 yılında doğan Kaan Kigen Özbülen uzun mesafe ve maraton koşmaktadır.

Enka Spor Kulübü'nün sporcusu olan Özbilen, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı maratonda gösterdiği 1:02:27'lik performansı ile ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

2017 Avrupa Kros Şampiyonu olan başarılı sporcu, Rio 2016'da Türkiye'yi temsil etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise barajı geçmesine rağmen Covid-19 salgını nedeniyle yarışmalarda yer alamadı.

KAAN KİGEN ÖZBİLEN ASLEN NERELİ?

Kaan Kigen Özbilen, Kenya asıllı Türk atlettir.

KAAN KİGEN ÖZBİLEN KAÇ YAŞINDA?

1986 doğumlu olan başarılı sporcu, 2024 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

KAAN KİGEN ÖZBİLEN'İN BOYU KAÇ?

2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi maraton dalında temsil edecek olan başarılı atlet 1,78 boyundadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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