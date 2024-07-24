Paris Olimpiyatlarına Eczacıbaşı Spor Kulübünden 3 sporcu katılıyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 12:10 - Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Haber

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Fransa’nın üçüncü kez ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyatları’na Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden voleybol branşında üç sporcu katılacak. Olimpiyatlara takımların yolladığı sporcular Paris'e ulaştı.