Paris Olimpiyatlarına Eczacıbaşı Spor Kulübünden 3 sporcu katılıyor
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Fransa’nın üçüncü kez ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyatları’na Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden voleybol branşında üç sporcu katılacak. Olimpiyatlara takımların yolladığı sporcular Paris'e ulaştı.
26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşecek olan 2024 Yaz Olimpiyatlarına Türkiye 32 spor dalıyla katılacak.
2024 PARİS OLİMPİYATLARINA ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜNDEN KAÇ SPORCU KATILACAK?
26 Temmuz Cuma günü Paris’te bulunan Seine Nehri’nde yapılan törenle başlayacak olan 2024 Paris Olimpiyatlarına Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden üç sporcu katılacak.
2024 Paris Olimpiyatlarına Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden voleybol dalında kota alan isimler; Hande Baladın, Elif Şahin, Beyza Arıcı
FİLENİN SULTANLARI 2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA NE ZAMAN MAÇA ÇIKACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatlarındaki ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda ile yapacak.
A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI PARİS OLİMPİYATLARINDA KİMİNLE MÜCADELE EDECEK?
Paris Olimpiyatları’nda grup aşamasında üç maç oynayacak C grubunda yer alan Filenin Sultanları’nın maç takvimi şu şekilde;
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya
PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL BRANŞINDA HANGİ ÜLKELER VAR?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın da bulunduğu 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol branşında Hollanda, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti bulunuyor.
PARİS OLİMPİYATLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?
3.kez Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında 17 gün sürecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi