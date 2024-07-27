2024 Paris Olimpiyatları’nda Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak yarışacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 12:41 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bu yıl Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan başladı. Organizasyonu yakından takip edenler ise Rusya kaç sporcu gönderdi merak edilirken Rusya olimpiyatlarda var mı, neden yok gündeme geldi.