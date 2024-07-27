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2024 Paris Olimpiyatları’nda Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak yarışacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024 Paris Olimpiyatları’nda Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak yarışacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu yıl Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan başladı. Organizasyonu yakından takip edenler ise Rusya kaç sporcu gönderdi merak edilirken Rusya olimpiyatlarda var mı, neden yok gündeme geldi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların durumu ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Bu sene Paris'te düzenlenen organizasyonun başlamasıyla beraber Rusya olimpiyatlarda oynuyor mu araştırılıyor.

RUSYA OLİMPİYATLARDA VAR MI 2024?

Paris Olimpiyatları'nda Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak mücadele ederken ülkelerine ait bayrak, amblem ve marşlar olmayacak.

Sporculardan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenirken hiçbir yetkili, Paris'e davet edilmeyecek kuralları yer aldı.

Savaşı destekleyen sporcuların olimpiyatlarına katılmasına izin verilmiyor.

2024 Paris Olimpiyatları’nda Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak yarışacak - 1. Resim

OLİMPİYATLARDA KAÇ BRANŞ VAR?

Bu yıl atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken branşlarında müsabakalar yapılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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