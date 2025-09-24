2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi gündeme geldi

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (ön lisans, lisans) öğrencilerine burs imkanı sunuyor.

Maddi durumu sınırlı ve anne/babası vefat etmiş öğrencilere öncelik tanınıyor. Peki, "2025-2026 VGM burs başvuruları ne zaman?" İşte tüm ayrıntılar...

2025-2026 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belli değildir. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre şekil alacaktır.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL olarak belirlendi. Ayrıca yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL'dir.

VGM burs başvuru işlemleri ise www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmaktadır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM) BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN